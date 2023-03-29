Brent petrolün varil fiyatı arttı

Dün 79,20 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 78,14 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.14 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,44 artışla 78,48 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 73,72 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, küresel petrol talebine ilişkin belirsizliğin yerini arz endişelerine bırakması etkili oldu.

ABD'de bankacılık krizinin başladığı Silikon Vadisi Bankası'nın kredi ve mevduatlarının First Citizens Bankası tarafından devralınması, bankacılık sistemine ilişkin endişeleri azalttı.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stoklarında yaşanan düşüş, ülkede talebin güçlü seyrettiği algısıyla fiyatları yukarı yönlü destekledi. Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ham petrol stoklarında geçen hafta önceki haftaya göre 6 milyon 76 bin varil düşüş tahmin edildiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, 187 bin varil artış olacağı yönündeydi.??

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi stok verileri bugün açıklanacak.

Öte yandan, Kerkük-Ceyhan petrol boru hattında petrol akışının durduğuna ilişkin haberler de piyasalarda arz yönlü endişelere yol açarak fiyatların yükselişini destekledi. Türkiye ile Irak arasında Paris merkezli Uluslararası Ticaret Odası Tahkim Merkezi nezdinde görülen dava nedeniyle petrol akışı sekteye uğramıştı.

RUS PETROLÜ ORTA ASYA, AFRİKA VE LATİN AMERİKA ÜLKELERİNE GİDİYOR

Dün Rossiya-24 televizyon kanalına konuşan Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rus petrolünün Orta Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkelerine gönderildiğini bildirdi.

Novak, Rusya'nın petrolünü "dost ülke" piyasalarına yönlendirdiğini belirterek, geçen yıl Hindistan'a yapılan sevkiyatın 22 kat arttığını, Çin'e petrol ihracatının da yüzde 8 yükseldiğini ifade etti.

Öte yandan, ABD'de başlayan bankacılık krizi yatışsa da krizin olası etkilerine ilişkin soru işaretleri devam ediyor.

Ülkede kredi genişlemesinin güç kaybedeceği ve bu durumun ülke ekonomisini resesyona götürecek süreci hızlandırabileceği endişesi öne çıkarken, para politikasının geleceğine yönelik belirsizlikler de fiyatları aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 78,55 ile 78,76 dolar aralığının direnç, 78,34 ile 78,13 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.