JPMorgan stratejisti Kolanovic: ABD hisse senedi yatırımcıları defansif pozisyonlarını devam ettirmeliler

JPMorgan'ın global piyasalar baş stratejisti olan Makro Kolanovic, yayınladığı yatırımcı notunda, finansal istikrara yönelik endişeler ve ekonomik tahminlerin aşağı yönlü revize edilmesinin önümüzdeki aylarda yatırım iklimini daha da zayıflatmasını beklediğini vurguladı.

"Bankacılık krizinin ortaya çıkardığı yüksek seviyede belirsizlik bizi iki nedenle defansif duruştu tutuyor" diye konuşan Kolanovic, "İlk olarak, yüksek belirsizlik varlık fiyatlarına eklenmiş risk primi üzerinde yukarı yönlü baskı yaratacak ve yatırımcılar arasında ihtiyati tasarruf ihtiyacını artıracak. İkinci olarak, ekonomik tahminlerin piyasaları yakalamak için vites küçültmek üzere önlerinde uzun bir yol var" dedi.