Apara Piyasalar Almanya'da ihracatçıların piyasaya bakışı bir miktar toparlandı
Giriş Tarihi: 28.3.2023 09:30

Almanya'da ihracatçıların piyasaya bakışı bir miktar toparlandı

Almanya’da ihracatçıların piyasaya bakışı bir miktar toparlandı

Almanya'da ihracatçıların piyasaya bakışı küresel ekonomideki ılımlı gelişmeye bağlı olarak bir miktar toparlandı.

Almanya'da Ekonomi Araştırma Enstitüsü(ifo) tarafından açıklanan verilere göre, Mart ayında ifo ihracat beklentileri endeksi bir önceki ay 3,8 puandan revize edilen 3,5 puandan 4,0 puana yükseldi.

Endeks böylece bir aylık düşüşün ardından yönünü yeniden yukarı çevirdi.

ifo Anketleri Başkanı Klaus Wohlrabe değerlendirmesinde, "İhracat talebi hala ivmeden yoksuk" dedi.

Endeks 2011 yılı Ocak ayında 26,2 ile en yüksek, 2020 yılı Nisan ayında -49,6 ile en düşük seviyesini gördü.

Endeks 1991 yılı Ocak ayından bu yana hesaplanıyor.

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Almanya'da ihracatçıların piyasaya bakışı bir miktar toparlandı
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