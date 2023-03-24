Apara Piyasalar Signature Bank'ın zararı 2,5 milyar dolar olarak tahmin edildi
Giriş Tarihi: 24.3.2023 09:03 Son Güncelleme: 24.3.2023 09:03

Signature Bank'ın zararı 2,5 milyar dolar olarak tahmin edildi

Signature Bank’ın zararı 2,5 milyar dolar olarak tahmin edildi

Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) tarafından Signature Bank ile ilişkili zararı 2,5 milyar dolar olarak tahmin edildi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Federal Mevduat Sigorta Kurumu'nun (FDIC) Signature Bank ile ilişkili zararı 2,5 milyar dolar olarak tahmin ettiğini, ancak nihai tespitin henüz yapılmadığını söyledi.

New York merkezli Signature Bank, Silicon Valley Bank'ın batmasının birkaç gün sonrasında FDIC yönetimi altına alınmıştı.

Signature Bank'ın mevduatları, kredileri ve 40 şubesi New York Community Bancorp'un bir bağlı ortaklığı tarafından satın alındı.

New York Community Bancorp, 12,9 milyar dolarlık kredi portföyü için 2,7 milyar dolar ödeyecek.

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Signature Bank'ın zararı 2,5 milyar dolar olarak tahmin edildi
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