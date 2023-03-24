Signature Bank’ın zararı 2,5 milyar dolar olarak tahmin edildi

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Federal Mevduat Sigorta Kurumu'nun (FDIC) Signature Bank ile ilişkili zararı 2,5 milyar dolar olarak tahmin ettiğini, ancak nihai tespitin henüz yapılmadığını söyledi.

New York merkezli Signature Bank, Silicon Valley Bank'ın batmasının birkaç gün sonrasında FDIC yönetimi altına alınmıştı.

Signature Bank'ın mevduatları, kredileri ve 40 şubesi New York Community Bancorp'un bir bağlı ortaklığı tarafından satın alındı.

New York Community Bancorp, 12,9 milyar dolarlık kredi portföyü için 2,7 milyar dolar ödeyecek.