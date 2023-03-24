New York borsası düşüşle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,21 azalarak 32.038,22 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,24 azalışla 3.939,21 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,34 düşüşle 11.747,62 puana indi.

ABD'de başlayıp Avrupa'ya sıçrayan bankacılık krizi şimdilik yatışmış görünse de devam eden endişelerle pay piyasalarında negatif bir seyir izleniyor.

Almanya'nın en büyük pazar payına sahip bankası Deutsche Bank'ın hisselerinde yüzde 10'u aşan düşüş bankacılık sektörünün sağlığına ilişkin küresel piyasalardaki endişeleri artırırken, ABD'li büyük bankaların hisselerinde de düşüş görülüyor.

25 baz puanlık faiz artırımına gidilen son toplantısının ardından ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic faiz artırım kararının üzerinde çok fazla tartıştıklarını ama bankacılık sisteminin sağlam ve dayanıklı olduğuna dair açık işaretler olduğuna karar verdiklerini aktardı.

Enflasyonun hala çok yüksek olduğunu belirten Bostic, Fed'in buna odaklanması gerektiğini kaydetti. Bostic, Fed'in bankacılık sektöründeki zorlukları çözebileceğinden emin olduğunu ifade etti.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard da bankacılık sisteminde yaşananlara karşı alınan önlemlerin uygun ve yeterince hızlı olduğunu belirterek, Fed'in enflasyonla mücadelesine devam etmesine imkan verdiğini ifade etti.