ECB, bankalarındaki kargaşalardan etkilenmedikleri güvencesini verecek

Avrupa Merkez Bankası, AB liderler zirvesinin bugünkü oturumunda liderlere Euro Bölgesi bankalarının güvende olduklarının, İsviçre ve ABD bankalarındaki kargaşadan etkilenmediklerinin güvencesini verecek.

Yetkililerin verdikleri bilgilere göre, AB liderleri Brüksel'de bugün yapacakları toplantıda ekonomik konulara yoğunlaşacaklar. Ele alınacak konuların başında AB'nin bütçe ve borç kuralları, Credit Suisse ve Silicon Valley Bank sorunlarının AB bankacılık sistemine etkileri gelecek.

ECB Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi'nde yer alan 20 ülkedeki ekonomik ve finansal istikrar durumu konusunda liderlere sunum yapacak. Lagarde'nin ECB'nin enflasyon ile mücadele için daha fazla faiz artırımı planlanıp planlanmadığı soruları ile de karşı karşıya kalması bekleniyor.

Bir yetkili yaptığı açıklamada, "Lagarde, İsviçre'de bulunan çözüm sonrası bankalar konusunda lidelere güvence verecek. Başkan Lagarde liderlerden Bankacılık Birliği'ni tamamlamalarını ve Sermaye Piyasaları Birliği konusunda ilerleme sağlamalarını isteyecek" dedi.