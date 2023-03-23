Apara Piyasalar Küresel petrol talebinde toparlanmanın yüzde 40'ının Çin'den gelmesi bekleniyor
Giriş Tarihi: 23.3.2023 08:54 Son Güncelleme: 23.3.2023 08:55

Küresel petrol talebinde toparlanmanın yüzde 40'ının Çin'den gelmesi bekleniyor

Küresel petrol talebinde toparlanmanın yüzde 40’ının Çin’den gelmesi bekleniyor

Wood Mackenzie, küresel petrol talebinde beklenen artışın yaklaşık yüzde 40'ının Çin'den gelmesinin beklendiğini bildirdi.

Danışmanlık şirketi Wood Mackenzie, küresel petrol talebinde bu yıl gerçekleşmesi beklenen artışın yaklaşık yüzde 40'ının sıkı COVID tedbirlerinden çıkan Çin'den gelmesinin beklendiğini bildirdi.

Wood Mackenzie'nin temel senaryosuna göre, Çin ekonomisi COVID salgınını kontrol altına alma stratejisinin kaldırılmasının ardından bu yıl yüzde 5,5 büyüyecek. Bu, küresel petrol talebinde bu yıl gerçekleşmesi beklenen 2,6 milyon varil/günlük artışın 1 milyon varil/günlük bölümüne eşit olacak.

Kuruluş, Çin'in bu yıl yüzde 7 büyümesi halinde Çin'in talebinin 400 bin varil/gün daha artacağını da öngördü.

Brent petrolünde bu yıl ortalama fiyatın 2022 yılındaki 99 dolar/varilin altında kalacağını öngören Wood Mackenzie, Brent petrolünde bu yıl ortalama fiyatın 89,40 dolar/varil olacağını tahmin etti. Kuruluş, Çin'in yüzde 7 büyüdüğü senaryonun gerçekleşmesi halinde Brent petrolünde ortaama fiyatın 5 dolar/varil daha yükseleceğini de savundu.

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Küresel petrol talebinde toparlanmanın yüzde 40'ının Çin'den gelmesi bekleniyor
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