ABD’deki bankacılık krizi kripto paralara yaradı

ABD merkezli Silicon Valley Bank'e (SVB) 48 saat içinde Federal Mevduat Sigorta Kurumu tarafından el konulması ve İsviçre merkezli Credit Suisse'in UBS tarafından 2 milyar dolar karşılığında satın alınması, bankacılık sektöründe 2008 benzeri bir kriz olasılığı yönündeki endişeleri artırdı. Bu durum, kripto varlıklara yaradı. Krizin geliştiği iki haftalık süre içinde Bitcoin yüzde 40 yükselerek 28 bin dolar barajını aştı ve 9 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Block Earner Türkiye Operasyon Müdürü Emrah Karadere, "Yaşanan son gelişmeler, geleneksel finansın kırılganlığını ortaya koydu. Blokzinciri ve merkeziyetsiz tabanlı çözümler, tam da bu noktada önem kazanıyor. Block Earner olarak kullanıcılarımızın geleceğin finansına ilk adımı atabilmeleri için erişilebilir, kolay ve takip edilebilir bir platform sunuyoruz" dedi.

KÜRESEL KRİPTO PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ YENİDEN 1 TRİLYON DOLARIN ÜZERİNDE

Blokzinciri Kullanım Senaryoları ve Benimseme Raporu, küresel kripto piyasasının 1 trilyon doların üzerine çıktığını gösterirken, blokzinciri tabanlı teknolojilerin benimsenme oranının arttığını ortaya koydu. Raporda, blokzinciri ekosisteminin bir elektronik para ve varlık altyapısından daha fazlası olduğu belirtildi.

Merkeziyetsiz platformlarda (DeFi) tutulan varlıkların dahi 50 milyar dolara yaklaştığına dikkat çeken Emrah Karadere, "Kripto merkezli teknolojiler yaygınlaşınca, daha karmaşık bir ekosistem ortaya çıkıyor. Bu durum pek çok kullanıcı için blokzinciri tabanlı ürünleri kullanılması zor hâle getiriyor. Farklı hesap ve saklama çözümleri kullanmak, DeFi ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak zorunluluğa dönüşüyor. Block Earner olarak bu karmaşıklığı çözmek için yola çıktık. Temel amacımız, geleneksel finans ve blokzinciri tabanlı finans arasında bir köprü olmak" ifadelerini kullandı.

ALTIN DA BLOKZİNCİRİNE TAŞINDI

Türk halkının yatırım alışkanlıklarına uygun bir deneyim sunmak istediklerini belirten Emrah Karadere, "İlk ürünlerimizi kripto para al/sat ve DeFi hesabı olarak belirledik. Kullanıcılarımız, bu ayın sonuna kadar, titizlikle seçtiğimiz 50'den fazla kripto varlık için al/sat işlemini 0 komisyon avantajıyla yapabiliyor. Ayrıca ons endeksi bir kripto varlık olan PAXG'yi platformumuzda listeleyerek altını da blokzincirine taşıdık. Karşılığı gerçek altın olarak tutulan PAXG'ye Block Earner üzerinden yatırım yapan kullanıcılar, fiziksel altın tutmanın risklerinden blokzinciri ve Block Earner güvencesiyle korunabiliyor. Ek olarak DeFi platformlara erişimi de kolay hâle getiriyor ve vadeli hesap mantığını blokzincirine taşıyoruz. Dakikalar içinde dünyanın önde gelen DeFi platformu Aave'ye platformumuz üzerinden erişen yatırımcılar, BTC, ETH ve USDC gibi varlıklarla tasarruflarını günlük olarak değerlendirebiliyor. DeFi erişimini kolaylaştıran altyapımız sayesinde bu işlemlerinde yüzde 95'e kadar maliyet avantajı sağlayabiliyor" diye konuştu.

"MASAK STANDARTLARINA UYUYORUZ"

Dünyanın önde gelen kripto para borsalarından biri olan Coinbase'in girişim sermayesi kolu Coinbase Ventures tarafından desteklendiklerini belirten Karadere, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

"2021'de Avustralya'da kurulan Block Earner, Türkiye operasyonlarına da kısa zaman önce başladı. 2022'yi Coinbase Ventures liderliğinde gerçekleştirdiğimiz yatırım turunda aralarında Avalanche'ın kurucularından Emin Gün Sirer'in de olduğu önemli melek yatırımcılar ve yatırım şirketlerinden aldığımız 4,5 milyon Avustralya doları yatırımla tamamladık. Müşterilerimizin platformumuzda tuttuğu varlıkların güvenliğini bu alanın önde gelen isimlerinden Fireblocks ile sağlarken, Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından kripto hizmet sağlayıcıları için hazırlanan MASAK Uyum Rehberi'nde belirtilen tüm yönergelere uyum sağlıyoruz. Kullanıcılarımız, varlıklarına diledikleri an erişebiliyor ve diledikleri zaman TL'ye çevirerek transfer edebiliyor."