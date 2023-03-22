Petrol Fed kararı öncesi düşüşte

Petrol, yetkililerin bankacılık krizini kontrol altına almak için çalışacağına dair güvencelerin bazı yatırımcıları riskli varlıklara geri döndürmesiyle, iki günlük rallinin ardından Fed'in faiz oranı kararı öncesinde düştü.

ABD ham petrolü, ABD'li yetkililerin tüm mevduatlar için korumayı geçici olarak genişletme yollarını araştırırken, önceki iki seansta neredeyse yüzde 4 yükseldikten sonra varil başına 69 dolara yaklaştı. Piyasalar, Fed'in çarşamba günü faiz oranlarını çeyrek puan artırma ihtimalini yüzde 80 olarak fiyatlıyor.

Bankalardaki kargaşa geçen hafta petrolü 15 ayın en düşük seviyesine çekti ve küresel piyasalarda oynaklığı artırdı. Kısmen Çin'in kovid kısıtlamalarından toparlanması ve ikinci yarı için varil başına 80 ila 140 dolar arasında değişen fiyatlara ilişkin tahminler nedeniyle, çok sayıda piyasa gözlemcisi görünümde yükselişe devam ediyor.

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, Rusya'nın mevcut durumu dikkate alarak üretimini Haziran ayına kadar düşük seviyede tutma kararı aldığını söyledi. Ülke, Mart ayında üretimini günde 500 bin varil azaltma sözü verdi.

Saxo Capital Markets Piyasa Stratejisti Charu Chanana, "Ham petrol fiyatlarındaki ralli, FOMC açıklaması öncesinde bir nefes aldırdı. Yine de vadeli işlemler, ABD'nin tüm mevduatları karşılamaya yönelik önlemleri ve Rusya'nın üretim kesintisini uzatmasıyla desteklenmeye devam ediyor" dedi.