Ons altın fiyatı yükseldi

Gözlerin Fed'in bugün başlayacak ve yarın sona erecek FOMC toplantısına çevrildiği ortamda, ons altın fiyatı Fed'in para politikasını sıkılaştırmayı yavaşlatacağı beklentileri ile yükseldi.

Dün 2005 dolar/ons direncinin üzerini test ederek geri gelen spot altın, bu sabah daha dar bir aralıkta hareket etmekle birlikte düne göre yüzde 0,13 artışla 1981,50 dolar/ons seviyesinde.

Fed'in 25 baz puan faiz artırımı yapması olasılığının yüzde 73,8 olarak fiyatlandığı piyasada, altın fiyatının 1980 doların üzerinde kalmasının önemli olduğunu belirten analistler, Fed'in faiz artırımına ara verme kararı alması halinde fiyatın hızla 2000 doların üzerine döneceğine işaret ediyorlar.

25 baz puan artırımın daha yüksek olasılık olduğuna da dikkat çeken analistler, ancak Fed üyelerinin ortaya koyacakları faiz projeksiyorların ne kadar güvercin olasağının da altında yönü belirleyeceğini vurguluyorlar.

Spot altın için bugün destek seviyesi 1970 dolar/ons, buranın kırılması halinde 1950 dolar/ons seviyesine doğru geri çekilme bekleniyor. Dirençler ile 1992 ve 2005 dolar/ons.