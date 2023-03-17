Altın tüm zamanların rekorunu kırdı

FED'İN FAİZİ SABİT TUTMA İHTİMALİ GÜÇLENİYOR

ABD'de Silvergate, Silicon Valley ve Signature Bank'ın batması riskli varlıklardan çıkışı beraberinde getirirken altın ve tahviller başta olmak üzere güvenli liman talebini artırdı. Ekonomistler artık 22 Mart'ta Fed'in faizi sabit tutabileceği beklentisinin arttığını ifade etti.

Enflasyonda yaşanan beklentilere paralel gerileme Fed'in faiz indirim sürecine ara verebileceği veya daha düşük bir oranda faiz artırımı yapabileceği algısını güçlendirdi. Piyasadaki fiyatlamalar Fed'in faizi sabit tutabileceği veya 25 baz puan artırım kartını kullanabileceği yönünde oluşmaya başladı.

AVRUPA'DA CREDIT SUISSE HABERLERİ TAKİP EDİLİYOR

ABD'de Silvergate ile başlayarak Silicon Valley Bank ile devam eden bankacılık krizi Avrupa'da Credit Suisse ile devam etti. Bankacılık krizine karşı 54 milyar dolarlık dev bir kurtarma paketi gelmesi Credit Suisse üzerinde bir miktar toparlanmaya neden olsa da bugün göstergeler yine kırmızıya döndü.

Çarşamba günü yüzde 25'in üzerinde değer kaybeden Credit Suisse hisseleri dün yüzde 18 yükselmesinin ardından bugün yine değer kaybederek yüzde 10'un üzerinde geriledi.İsviçre Merkez Bankası'nın kurtarma hamlesinin ardından güvenin tam olarak tesis edilemesi gerilemede etkili oldu.

FED FAİZ KARARI NE OLACAK?

Ekonomiyi soğutarak enflasyondaki yükselişini frenlemek adına sert faiz artırımları yapan Fed'in para politikasında yumuşamaya gitmesi bekleniyor. Fed'in 10 yılların en yüksek faiz artırımları karşısında enflasyon bir miktar gerilesede ABD ekonomisi üzerinde resesyon çanları çalmaya başladı. Son yaşanan banka krizleri de para politikasında atılan adımların yan etkileri olarak görüldü.

FOMC toplantısı 21-22 Mart tarihinde gerçekleşecek. Toplantı sonrası Fed faiz kararını verecek. Yatırım kuruluşları ve analistler Fed'in bu toplantıda pas geçeceğini veya 25 baz puan faiz artırıma gidebileceği yönünde görüş bildirdi.

FED VE ECB'DEN FAİZ ARTIRIM BEKLENTİSİ AZALDI

Küresel bankacılık sektöründeki yaşanan bu son gelişmeler ABD Merkez Bankası Fed ve Avrupa Merkez Bankası ECB'den faiz artırım beklentilerinin gerilemesine neden oldu.