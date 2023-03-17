ABD’de bankalar Fed’den rekor miktarda likidite kullandılar

Fed verilerine göre, Silicon Valley Bank ve Signature Bank'ın battıkları 15 Mart haftasında ABD bankaları Fed'in acil likidite kolaylığında rekor miktarda fon kullandılar.

Verilere göre, Fed'in iskonto penceresi olarak bilinen acil likidite desteğinden geleneksel bankaların kullandıkları miktar 152,9 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Bankalar, Fed'in yeni oluşturduğu Banka Dönemsel Kredi Programı'ndan da 11,9 milyar dolar aldılar.

2008 finansal krizi sırasında bankaların Fed'in iskonto penceresinden kullandıkları miktar 112 milyar dolar olmuştu.