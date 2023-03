ABD’de bankalar anlaştı! First Republic Bank’a 30 milyar dolar mevduat yatırılacak

ABD'de aralarında JPMorgan, Bank of America, Citigroup ve Wells Fargo'nun olduğu 11 banka, Silicon Valley Bank ve Signature Bank'ın batmalarının ardından zor durumda olan First Republic Bank'ı kurtarmak için harekete geçtiler.

11 Banka bir araya gelerek San Francisco merkezli First Republic Bank'a toplam 30 milyar dolar mevduat yatırmayı kararlaştırdılar.

Varılan anlaşmaya göre, JPMorgan, Bank of America, Citi ve Wells Fargo 5'er milyar dolar, Goldman Sachs ve Morgan Stanley 2,5'er milyar dolar, BNY Mellen, PNC Financial, State Street, Truist ve US Bancorp da 1'er milyar dolar mevduat yatıracaklar.

ABD Hazine Bakanlığı, Fed, FDCI ve OCC ortak bir açıklama yaparak 11 bankanın First Republic Bank'a 30 milyar dolar mevduat yatırma kararlarını alkışladıklarını ifade ettiler. Açıklamada, "Bir grup büyük bankalın destek gösterisi, bankacılık sisteminin dayanıklılığını kanıtlıyor" denildi.