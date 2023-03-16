First Republic Bank stratejik seçenekleri değerlendiriliyor

Bloomberg News'un konuya yakın kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre, kredi notları S&P Global ve Fitch Ratings tarafından yatırım yapılabilir seviyenin altına indirilen San Francisco merkezli First Republic Bank, aralarında satılmanın da olduğu stratejik seçeneklerini değerlendiriyor.

Habere göre likiditesini desteklemek için seçenekleri de değerlendirmekte olan First Republic, büyük rakiplerinin ilgilerini çekmeyi bekliyor. Kaynaklar, Banka'nın henüz kararını vermediğini ve hala bağımsız kalmaya devam etmeyi seçebileceğini de ifade ediyorlar.

First Republic Bank sözcüsü ise haberlere ilişkin yorum yapmadı.

Banka, pazar günkü açıklamasında 70 milyar dolardan fazla kullanılmamış likiditesi olduğunu ifade etmişti.