Credit Suisse, İsviçre Merkez Bankası’ndan borç alacak

İsviçre'nin ikinci büyük bankası Credit Suisse Group AG, piyasa güveninde yaşanan çöküşü tersine çevirmek için İsviçre Merkez Bankası'ndan 50 milyar İsviçre frangı (54 milyar dolar) borçlanacak ve kendi borçlanma kağıtlarını piyasadan geri satın alacak.

Yapılan açıklamaya göre, İsviçre MB'den (SNB) bir likidite kolaylığı sağlayacak olan Credit Suisse, 3 milyar İsviçre frangı tutarında ABD doları ve Euro cinsinden tahvilinin geri almak için çağrı yapacak.

SNB, 2008 yılındaki global finansal krizden bu yana görülmemiş bir adım atarak Credit Suisse'e bugüne kadarki en büyük finansman desteğini verdi.

Credit Suisse CEO'su Ulrich Koerner yaptığı açıklamada, "Bu tedbirler stratejit bir dönüşün içinde bulunduğumuz ortamda Credit Suisse'yi güçlendirmek için kararlı adımı kanıtlıyor. Ben ve ekibim, müşterilerimizin ihtiyaçları çerçevesinde daha basit ve daha odaklı bir bankayı ortaya koymak için hızlı şekilde ilerlemeye kararlıyız" dedi.