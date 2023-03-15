Credit Suisse hisselerindeki sert düşüş Avrupa’da bankacılık hisselerini vurdu

Credit Suisse hisselerinin yeni dip seviyelere gerilemesi Avrupa'da yatırımcıların bankacılık sektöründeki gerilime yönelik endişelerini artırdı.
Credit Suisse'nin 5 yıllık CDS'leri dün görülen 571 puan zirvesini geçerek 574 baz puana çıkarken, Banka'nın hisse senetleri yüzde 18 değer kaybetti.
Stoxx Avrupa 600 Bankacılık Endeksi şu sıralarda yüzde 5,83 düşüşle 144,8 puana geriledi.
Bankacılık sektöründeki sert satışların etkisiyle Londra'ra FTSE 100 Endeksi yüzde 2,21, Frankfurt'ta DAX yüzde 2,51 ve Paris'te CAC 40 yüzde 3,06 düştü. Eurostoxx 600 Endeksi de yüzde 2,35 ekside.