Apara Piyasalar Credit Suisse hisselerindeki sert düşüş Avrupa'da bankacılık hisselerini vurdu
Giriş Tarihi: 15.3.2023 15:10

Credit Suisse hisselerindeki sert düşüş Avrupa'da bankacılık hisselerini vurdu

Credit Suisse hisselerindeki sert düşüş Avrupa’da bankacılık hisselerini vurdu

ABD'de Silicon Valley Bank'ın iflasının Avrupa bankacılık sektörü üzerinde yarattığı baskı, Credit Suisse yönelik endişeler ile birlikte devam ediyor.

Credit Suisse hisselerinin yeni dip seviyelere gerilemesi Avrupa'da yatırımcıların bankacılık sektöründeki gerilime yönelik endişelerini artırdı.

Credit Suisse'nin 5 yıllık CDS'leri dün görülen 571 puan zirvesini geçerek 574 baz puana çıkarken, Banka'nın hisse senetleri yüzde 18 değer kaybetti.

Stoxx Avrupa 600 Bankacılık Endeksi şu sıralarda yüzde 5,83 düşüşle 144,8 puana geriledi.

Bankacılık sektöründeki sert satışların etkisiyle Londra'ra FTSE 100 Endeksi yüzde 2,21, Frankfurt'ta DAX yüzde 2,51 ve Paris'te CAC 40 yüzde 3,06 düştü. Eurostoxx 600 Endeksi de yüzde 2,35 ekside.

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Credit Suisse hisselerindeki sert düşüş Avrupa'da bankacılık hisselerini vurdu
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