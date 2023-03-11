Altın fiyatları ABD rüzgarına kapıldı!

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELDİ?

ABD'de 225 bin olan beklentinin üzerinde bir istihdam artışı yaşandı. Bu veriye karşın işsizlik oranı yüzde 3,6 ile yüzde 3,4'lük beklentilerin üstünde gerçekleşti. Ortalama saatlik kazançlar ise beklentinin altında artış kaydetti. Verilerin açıklanmasının ardından Fed swaplarında Mart'ta 50 baz puanlık faiz artışı olasılığı yüzde 50'nin altına düştü.

Fed'in 50 baz puan faiz artırımı yapma olasılığının düşmesi altın fiyatları için destek oldu ve yukarı yönlü fiyatlamalar gözlendi.