Kriptoda Silvergate şoku

ABD'de iki finans kurumunun yaşadığı problemler, Wall Street'te ve kripto varlık piyasalarında endişe yarattı.

İlk olarak kripto piyasalara odaklı faaliyet gösteren Silvergate Capital çarşamba günü operasyonlarını sonlandırmayı ve bankasını tasfiye etmeyi planladığını açıklamıştı. Şirket bünyesindeki tüm mevduatları tam olarak geri ödemeyi planladığını da bildirmişti.

ABD'nin en büyük kripto odaklı bankası haline gelen Silvergate'in elinde 14 milyar dolara ulaşan bir mevduat bulunuyordu. Ancak Fed'in agresif faiz artışlarının yanı sıra FTX'in kasım ayında yaşadığı çöküş bankada önemli bir hasara neden oldu.

Son olarak Silicon Valley Bank'in (SVB) geleceğe dönük hedeflerini aşağı çekmesi, 2,3 milyar dolarlık sermaye artışı açıklaması ve tahvil portföyünde 1,8 milyar dolar ile devasa bir zarar açıklaması ABD banka hisselerinde şok etkisi yarattı.

JPMorgan, Bank of America ve Wells Fargo hisseleri yüzde 5'in üzerinde düşerken, banka endeksi yüzde 8'e kadar geriledi. Gelişmeler kripto varlık piyasalarında da sert satışlara yol açtı. Bitcoin 20 bin doların altını test etti. Etherum da 1.410 doları gördü.

SVB CEO'su perşembe günü yaptığı açıklamada yatırımcılara sakin olmaları çağrısı yaptı. Exante Data and Market Reader gibi şirketlerin kurucusu Jens Nordvig, "Çok sayıda müşterimden 'Sırada kim var?' sorusunu alıyorum" derken, Whalen Global Advisors Yönetim Kurulu Başkanı Christopher Whalen, "Silicon Valley Bank buzdağının görünen yüzü. Büyük ölçekliler için endişeli değilim ama küçükler olumsuz etkilenecek. Çoğu sermaye artırmak zorunda kalacak" değerlendirmesini yaptı.