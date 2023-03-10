Brent petrolün varil fiyatı azaldı

Dün 84 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 81,59 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.33 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,4 azalarak 81,24 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 75,18 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD ve AB'de merkez bankalarının beklenenden daha güçlü faiz politikaları yürüteceği ve ekonomik yavaşlamanın petrol talebini azaltacağı endişeleri etkili oldu.

Piyasalar bugün açıklanacak ABD'nin istihdam raporundaki verilere odaklanırken, raporda yer alan tarım dışı istihdamın 205 bin artması, işsizlik oranının ise yüzde 3,4'te sabit kalması bekleniyor.

Fed Başkanı Jerome Powell, bankanın 21-22 Mart'ta gerçekleşecek toplantısıyla ilgili herhangi bir karar almadıklarını, açıklanacak verilerin analiz edileceğini belirtmişti.

Powell, verilerin bütününün daha hızlı sıkılaşmanın gerekli olduğunu göstermesi halinde faiz artışlarının hızını artırmaya hazır olduklarını vurgulamıştı.

Arz tarafında ise Rusya'nın üretim kesintilerinin miktarının açıklanandan daha yüksek olabileceği beklentileri fiyatların hızlı düşüşünü frenliyor.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, geçen ay yaptığı açıklamada, martta petrol üretimini günlük 500 bin varil azaltacaklarını açıklamıştı.

Ancak Rusya'nın martta batı limanlarından petrol ihracatını şubata göre yüzde 10'a kadar azaltmayı planladığına ilişkin haber akışı, arz endişelerini artırarak fiyatları destekledi.

Brent petrolde teknik olarak 81,61 ile 81,77 dolar aralığının direnç, 81,05 ile 80,89 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği vurgulanıyor.