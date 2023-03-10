ABD banka hisselerinde ’yatırımcı göçü’

ABD bankaları Perşembe günü sert bir satış dalgasıyla karşı karşıya kaldı.

Satış dalgasının ardında bankaların tahvil portföylerinin değeriyle ilgili endişeler yer aldı. Perşembe günü ABD'li dört büyük bankanın piyasa değeri toplamda 52,4 milyar dolar geriledi.

JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup ve Wells Fargo'daki satışların Silicon Valley Bank'taki darboğazdan kaynaklandığı görülüyor.

Çarşamba günü geç saatlerde Silicon Valley Bank, müşteri mevduatlarındaki düşüşe cevaben 21 milyar dolar değerindeki menkul kıymet portföyünün satışının ardından yaklaşık 1,8 milyar dolar kaybettiğini açıkladı.

Kayıplar, bankanın sermaye pozisyonunu desteklemek için bir hisse satışı ilan etmesine neden oldu.

Bu durum yatırımcıların dikkatini ABD bankalarının elindeki büyük tahvil portföylerinde gizlenmiş olabilecek risklere çevirdi. Faiz oranları hızla yükseldiğinden, bu varlıkların değeri geçen yıl boyunca keskin bir şekilde düştü.