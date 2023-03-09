New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, ABD'de açıklanacak istihdam raporu öncesi günü düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi 540 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,66 azalışla 32.254,86 puana düştü.

S&P 500 endeksi yüzde 1,85 azalarak 3.918,32 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,05 kayıpla 11.338,35 puana indi.

ABD'de yarın açıklanacak ve ABD Merkez Bankası (Fed) para politikasının seyri için önem taşıyan istihdam raporu öncesi pay piyasalarında, kapanışta bankacılık hisselerinin öncülüğünde negatif bir seyir izlendi.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre, işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerinde arttı. İlk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 4 Mart ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 21 bin kişi artarak 211 bin ile Aralık 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi kaydetti.

Analistler, haftalık işsizlik maaşı başvurularında beklentilerin üzerinde kaydedilen artışın, istihdam raporu öncesi, sıkı iş gücü piyasasının daha agresif faiz artırımlarına neden olabileceğine dair endişeleri biraz hafiflettiğini belirtti.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın mart ayı toplantısıyla ilgili herhangi bir karar alınmadığına, açıklanacak verilerin analiz edileceğine ve istihdam raporunun da önemli olduğuna ilişkin sözlerine işaret eden analistler, şubat ayı istihdam raporunun piyasaların odağında olduğunu kaydetti.

Analistler, piyasa beklentilerinin ülkede tarım dışı istihdamın şubatta 205 bin kişi artması, işsizlik oranın ise yüzde 3,4'te seyretmesi yönünde olduğunu belirtti.

Öte yandan, ABD merkezli ticari bir banka olan SVB Financial Group'un tahvil satışlarındaki kaybı ve 2 milyar doların üzerinde sermaye artırımına gitmesi sonrası hisseleri yüzde 60'ın üzerinde değer kaybetti.

Çoğunlukla kripto para birimi işlemleriyle ilgilenen Silvergate Capital'ın ise operasyonlarını durdurmayı planladığını açıklamasının ardından hisseleri yüzde 40'ın üzerinde düştü.

Bu gelişmelerle ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan Chase'in hisseleri yüzde 5'in, Bank of America ve Wells Fargo'nun hisseleri ise yüzde 6'nın üzerinde değer kaybetti.