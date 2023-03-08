ABD 2023 petrol fiyatları tahminini aşağı yönlü revize etti

EIA'nın "Mart 2023 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda, bu yıl için Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 82,95 dolar olacağı tahmin edildi. Bu rakam şubat ayı raporunda 83,63 dolardı.

Raporda, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatının da bu yıl için 77,10 dolar olacağı öngörüldü. WTI'nın varil fiyatı şubatta 77,84 dolar olarak tahmin edilmişti.

Gelecek yıla ilişkin fiyat öngörüleri ise değişmedi. Buna göre, Brent türü ham petrolün varil fiyatının gelecek yıl 77,57 dolar, WTI türü ham petrolün varil fiyatının ise 71,57 dolar olması bekleniyor.

Aşağı yönlü fiyat revizyonunda küresel petrol stoklarındaki artışa işaret edilirken, rafinerilerden gelen yüksek ham petrol talebinin yılın ikinci çeyreğinde ham petrol fiyatları üzerindeki aşağı yönlü baskıyı sınırlayacağı belirtildi.

ABD'NİN HAM PETROL ÜRETİMİNDE YÜKSELİŞ BEKLENİYOR

Rapora göre, ABD'de günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 12 milyon 440 bin varil olması bekleniyor. Geçen yıl bu rakam, yaklaşık 11 milyon 880 bin varil olarak kayıtlara geçmişti. Üretimin 2024'te ise 12 milyon 630 bin varile çıkacağı hesaplanıyor.

Küresel petrol arzının bu yıl günlük 101 milyon 470 bin varil, gelecek yıl da 103 milyon 20 bin varil olacağı tahmin ediliyor.

Raporda, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün petrol ve petrol ürünleri yıllık üretiminin bu yıl günlük 34 milyon 50 bin varile, gelecek yıl günlük 34 milyon 750 bin varile ulaşacağı belirtildi. Grubun ham petrol üretiminin ise bu yıl 28 milyon 630 bin varil, gelecek yıl 29 milyon 290 bin varil olacağı tahmin ediliyor.

Küresel petrol talebinin bu yıl günlük 100 milyon 900 bin varile ulaşması bekleniyor. Gelecek yıl bu rakamın 102 milyon 690 bin varil olacağı öngörülüyor.

Raporda, küresel sıvı yakıt tüketiminde artış olacağı öngörülse de küresel petrol üretimindeki artışla beraber petrol stoklarının da yükselmesinin fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturacağı belirtildi.

Rusya'nın mart itibarıyla üretimini günlük 500 bin varil kesmeye karar vermesine rağmen petrol ve petrol ürünleri satışında alternatif pazarlara yönelmesiyle ülkenin üretimindeki düşüşün beklentilerin altında kalacağı tahmin ediliyor.

Rusya'nın petrol ve diğer sıvı yakıt tüketiminin bu yıl günlük 10,3 milyon varile, gelecek yıl ise 10,1 milyon varile düşmesi bekleniyor. Bu rakam geçen yıl günlük 10,9 milyon varil olarak gerçekleşmişti.