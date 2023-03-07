Son üç yılın en yükseği! AB’nin Rusya’dan sıvılaştırılmış gaz ithalatı arttı

Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'dan boru hatlarıyla doğal gaz ithalatı savaşın geride kalan birinci yılında yüzde 80 azalmasına rağmen, ülkeden sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatı 2022'de son üç yılın en yüksek seviyesini gördü.

Düşünce kuruluşu Bruegel verilerinden derlediği bilgilere göre, AB'nin Rusya'dan LNG ithalatı 2020'de 14,67 milyar metreküp oldu. Bu dönemde ay bazında en yüksek LNG ithalatı 1,74 milyar metreküple Mayıs 2020'de görüldü.

AB, Rusya'dan 2021'de ise toplam 14,22 milyar metreküp LNG aldı. Bu dönemde ay bazında en yüksek ithalat ise 1,68 milyar metreküple Aralık 2021'de kayıtlara geçti.

Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'da başlattığı savaşın ardından Batılı ülkelerin Rusya'ya enerji bağımlılığını bitirmek için attığı adımlar kömür, petrol ve boru hatlarıyla doğal gaz ticaretini etkilese de LNG ithalatını pas geçti.

Savaşın ilk yılında AB'nin Rusya'dan boru hatlarıyla doğal gaz ithalatı yüzde 80 azalmasına rağmen, LNG ithalatı son üç yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

AB geçen yıl Rusya'dan 19,2 milyar metreküp LNG ithal etti. Bu rakam 2020'deki LNG ithalatına göre yüzde 31, 2021'deki hacme göre ise yüzde 35 daha yüksek seviyede bulunuyor.

Geçen yıl AB'nin Rusya'dan ay bazında en yüksek LNG ithalatı 1,96 milyar metreküple mayıs ayında görüldü.

AB, Rusya'dan Ocak 2023'te ise 1,5 milyar metreküp LNG ithal etti.

RUSYA'NIN FOSİL YAKIT GELİRLERİ YARI YARIYA AZALDI, LNG HİÇBİR YAPTIRIMLA KARŞILAŞMADI

Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezinin (CREA) verilerine göre, savaşın ilk yılında Rusya'nın fosil yakıt ihracat gelirleri yüzde 50, AB'den fosil yakıt ihracat geliri ise yüzde 90 azaldı. Halihazırda Rusya, toplam fosil yakıt ihracatından günlük 560 milyon avro kazanıyor.

AB'nin Ağustos 2022'de Rus kömürüne, Aralık 2022 ve Şubat 2023'te Rus ham petrol ve petrol ürünlerine ambargo kararları devreye girdi. AB, Rus gazına yaptırım uygulamamasına rağmen Rusya boru hatlarıyla doğal gaz ihracatını büyük ölçüde düşürürken, LNG ticareti savaşın ilk yılında hiçbir yaptırımla karşılaşmadı.

Yaptırımların etkisine rağmen AB Rusya'dan günlük 100 milyon avroluk fosil yakıt ithal ediyor.

Bu rakamın 30 milyon avrosunu boru hatlarıyla gaz, 30 milyon avrosunu ham petrol, 30 milyon avrosunu petrol ürünleri ve 10 milyon avrosunu LNG ithalatı oluştururken, AB Çin'den sonra Rusya'nın en büyük ikinci fosil yakıt ihracat destinasyonu konumunda bulunuyor.

"AVRUPA, RUSYA İLE ENERJİ SAVAŞINI AÇIK ŞEKİLDE KAZANDI"

Avrupa Dış İlişkiler Konseyi Üyesi ve Bulgaristan'ın eski Çevre Bakanı Julian Popov, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, AB'nin Rus gazına tam yaptırım uygulamadığını belirterek, "AB'nin gaz ithalatının yüzde 8'i hala Rusya'dan geliyor." dedi.

Rusya'nın Avrupa'ya karşı enerji savaşının Ukrayna Savaşı'ndan önce başladığını ve son 18 aydır sürdüğünü dile getiren Popov, Avrupa'nın gaz kısıtlarına ve yüksek fiyatlara karşı aldığı önlemler arasında LNG'nin öncelikli olduğunu söyledi.

Popov, LNG tedarikinin ve fiyatlarının düşük olmasının önemine değinerek, "Artık Avrupa Rusya ile olan enerji savaşını açık şekilde kazandı. AB, gaz tüketimini yüzde 20 düşürürken, sanayi üretimi değişmedi. Gaz piyasasında yeterli tedarikin güvence altına alınması için AB yeni alternatif ve fırsatlar bulacaktır. Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği sayesinde doğal gaz tüketimini düşürmenin de yollarına bakılıyor. AB'nin yeni tedarik fırsatları ve gaz talebini daha fazla düşürmenin yollarını bulduktan sonra Rus LNG'sine yaptırım uygulanması muhtemel." diye konuştu.

Öte yandan LNG'nin küresel bir emtia olduğunu ve Rus LNG'sine yaptırım uygulamanın ülkenin gaz ihracat gelirinin azaltılmasına tam olarak hizmet etmeyeceğini anlatan Popov, "Yaptırımlar, savaşı besleyen Rus bütçesinde bir azalmaya yol açmazsa, çoğunlukla sembolik olarak kalabilir. Yaptırımlar, uygulanandan çok uygulayan tarafa zarar vermeyecek şekilde olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

BİRLEŞİK KRALLIK, 1 OCAK 2023 İTİBARIYLA RUSYA'DAN LNG İTHALATINI SONLANDIRDI

Warwick Business School Küresel Enerji Profesörü Michael Bradshaw da enerji krizi ve savaş sürecinde AB ve Birleşik Krallık'ın tedbirlerinin benzer olduğunu fakat Rusya'dan gaz ve LNG ithalatında ayrıştıklarını belirterek, "Birleşik Krallık, Rus gaz ithalatına yaptırım uyguladı. Özellikle Rusya'dan şu anda hiçbir şekilde LNG ithal etmiyor. Bu durum Avrupa için geçerli değil. Litvanya haricinde tüm AB üye ülkelerinin direkt ya da dolaylı şekilde Rusya'dan LNG ithal ettiğini söyleyebilirim." diye konuştu.

Birleşik Krallık, 1 Ocak 2023 itibarıyla Rusya'dan LNG ithalatını tamamen sonlandırmıştı.