Merkez Bankası ve Suudi Arabistan anlaştı: Borsa İstanbul sert yükseldi

Suudi Arabistan Kalkınma Fonu'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na 5 milyar dolarlık mevduat yatırılması konusunda anlaşma imzalandı." denildi. Açıklamanın etkisiyle Borsa İstanbul'da yükseliş banka hisseleri ve BIST Maliye endeksindeki ivme ile güçlendi.
BORSA İSTANBUL YENİDEN 5.400 PUANI AŞTI
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El-Suud ve Veliahtı Prens Muhammed bin Salman El-Suud'un kararıyla, Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki bağları güçlendirecek önemli bir karar alındı. Suudi Arabistan Turizm Bakanı ve Suudi Arabistan Kalkınma Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Al Khateeb ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu arasında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na 5 Milyar dolarlık mevduat yatırılması konusunda anlaşma imzalandı.
Anlaşmanın etkisiyle Borsa İstanbul'da banka hisselerinin öncülüğünde yükseliş güçlendi. Banka hisselerinin lokomotifliğinde endeks yaklaşık 40 gün sonra yeniden 5.400 puanı aştı. BIST 100 en son 25 Ocak 2023 tarihinde bu seviyelerden işlem görmüştü.
BORSA İSTANBUL GÜNÜN İLK YARISINDA DA PRİMLİ SEYRETTİ
Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 78,65 puan değer kazanarak 5.291,04'e çıktı. Toplam işlem hacmi 34,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 3,11 ve holding endeksi yüzde 1,90 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, tek gerileyen ise yüzde 1,45 ile spor oldu.
Analistler, küresel ölçekte resesyon riskinin azaldığına işaret eden veriler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yaz aylarında faiz artırımlarını durdurabileceği beklentileri ile pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini bildirdi.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek üç toplantıda toplam 75 baz puan faiz artırabileceğinin öngörüldüğünü belirten analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın salı ve çarşamba günü Senato'da yapacağı açıklamalar ile cuma günü ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin piyasalardaki beklentileri önemli ölçüde etkileyebileceğini kaydetti.
Analistler, öğleden sonra ABD'de fabrika siparişlerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.200 ve 5.100 seviyelerinin destek, 5.340 ve 5.400 puanın direnç konumunda bulunduğunu söyledi.