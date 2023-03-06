Küresel piyasalar yeni haftaya temkinli başladı

Dünya genelinde enflasyon endişesi varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürürken, önemli merkez bankalarının söz konusu risklere nasıl cevap vereceğine yönelik belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırıyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın salı ve çarşamba günü Senato'da yapacağı açıklamalar yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, 22 Mart'taki toplantıda 50 baz puanlık faiz artışının yüzde 25 ihtimalle olasılık dahilinde olduğunu kaydederek, Powell'ın açıklamalarında konuya ilişkin ipuçları aranacağını ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek üç toplantıda toplam 75 baz puan faiz artırabileceğinin öngörüldüğünü hatırlatan analistler, Powell'ın açıklamalarının yanı sıra cuma günkü tarım dışı istihdam verisinin de söz konusu beklentileri önemli ölçüde etkileyebileceğini kaydetti.

FAİZ ORANLARININ BİR SÜRE YÜKSEK KALMASI GEREKİYOR

Hafta sonu açıklamalarda bulunan Fed yetkilileri, Powell'ın konuşması öncesinde kesin bir dil kullanmazken, San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, enflasyonu aşağı çekmek için daha fazla faiz artışlarına ihtiyaç duyduklarını dile getirdi. Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin de enflasyonla mücadelede faiz oranlarının bir süre yüksek kalması gerektiğini kaydetti.

Cuma günü New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,61, Nasdaq endeksi yüzde 1,97 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,17 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni haftaya sınırlı yükselişle başladı.

Avrupa tarafında, para piyasalarındaki fiyatlamalar yakından takip edilmeye devam ediliriken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın cmartesi günü verdiği demeç sonrası risk iştahının sınırlı da olsa arttığı görülüyor.

Lagarde, enflasyonun gelecek aylarda yavaşlamasının beklendiğini kaydederek, çekirdek enflasyonun hala çok yüksek olduğunu vurguladı.

Ekonominin şimdilik dayanıklı kalmaya devam ettiğini ifade eden Lagarde, bu ayki toplantıda çok büyük ihtimalle 50 baz puanlık faiz artışına gidileceğini bildirdi.

AVRO BÖLGESİ EKONOMİSİ 2023'TE RESESYONA GİRMESİ BEKLENMİYOR

Lagarde, ekonomiyi gereğinden fazla yavaşlatmak istemediklerini de belirterek, ECB'nin projeksiyonlarına göre Avro Bölgesi ekonomisinin 2023'te resesyona girmesinin beklenmediğini aktardı.

Cuma günü, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,64, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,88 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,56, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,04 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni haftaya alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Asya'ya da Çin Komünist Partisi'nin hafta sonu aldığı kararların piyasa beklentilerini karşılamaması Çin piyasalarını baskılarken, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) haftanın son işlem gününde açıklayacağı para politikası kararları yatırımcıların odağında bulunuyor.

Çin hükümeti ekonominin bu yıl "yüzde 5 civarında" büyümesini hedeflerken, kentlerde 12 milyon yeni istihdam sağlanarak işsizliğinin yüzde 5,5 civarında tutulması amaçlanıyor.

ÇİN'DE ENFLASYON HEDEFİ YÜZDE 3

Ülkede ihtiyatlı para politikasının da sürdürüleceği kaydedlirken, enflasyon hedefi yüzde 3 olarak açıklandı.

Analistler, BoJ Başkanı Haruhiko Kuroda'nın bu hafta son kez para politikası kuruluna başkanlık edeceğini belirterek, bankanın para politikasında değişikliğe gitmesinin beklenmediğini ifade etti.

Güney Kore'de enflasyonun yavaşlaması risk iştahını artırırken, Avustralya Merkez Bankası'nın yarın politika faizini 50 baz puan artırması bekleniyor.

Bugün Japonya'da açıklanan verilere göre sermaye harcamaları dördüncü çeyrekte gerilese de, beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 geriledi.

BIST 100 ENDEKSİ GÜNÜ 5.212,38 PUANDAN TAMAMLADI

Yurt içinde, cuma günü dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 0,93 altında 5.212,38 puandan tamamladı.

Dolar/TL ise yüzde 0,1 düşüşle 18,8660'tan kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,8970 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de fabrika siparişleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.340 ve 5.450 seviyelerinin direnç, 5.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

12.30 Avro Bölgesi, mart ayı yatırımcı güveni

13.00 Avro Bölgesi, ocak ayı perakende satışlar

14.30 Türkiye, şubat ayı reel efektif döviz kuru

18.00 ABD, ocak ayı fabrika siparişleri