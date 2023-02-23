Piyasalar Merkez Bankası’nın faiz kararına odaklandı

ABD'de güçlenen enflasyon baskısı ve Fed'in para politikasına yönelik belirsizlikler piyasalardaki fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ediyor.

NEREDEYSE TÜM FED YETKİLİLERİ 25 BAZ PUAN FAİZ ARTIRILMASINDA HEMFİKİR

Dün açıklanan Fed'in son toplantısına ait tutanaklar, neredeyse tüm Fed yetkililerinin faiz oranının 25 baz puan artırılmasında hemfikir olduğunu, birkaç yetkilinin ise 50 baz puanlık faiz artışını desteklediğini ortaya koydu.

Fed'in tutanaklarında, yetkililerin çoğunun, faiz artışlarının hızını daha da yavaşlatmanın ekonominin maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedefleri doğrultusundaki ilerleyişini daha iyi değerlendirmelerine imkan sağlayacağını gözlemlediği aktarıldı.

Birkaç yetkilinin ise son toplantıda faiz oranının 50 baz puan artırılmasından yana olduğu belirtilen tutanaklarda, bu yetkililerin fiyat istikrarının zamanında sağlanmasına yönelik risklere ilişkin görüşleri dikkate alarak daha büyük bir artışın faiz oranını yeterince kısıtlayıcı bir duruş elde edebileceğine inandıkları seviyelere daha hızlı yaklaştıracağını aktardığı kaydedildi.

Analistler, makroekonomik verilerin enflasyon endişelerini artırmasının ardından yetkililerin 50 baz puanlık faiz artışına daha sıcak bakabileceği ihtimalinin piyasalarda risk iştahını düşürdüğünü söyledi.

PİYASALARDA ENFLASYON ENDİŞELERİ ARTTI

Dün bilançosunu açıklayan ABD'li perakende devi Walmart'ın gelirleri beklentilerin oldukça üzerinde gelirken, şirketin ilk çeyreğe ilişkin güçlü beklentilerinin devam etmesi de piyasalarda enflasyon endişelerini artırdı.

Öte yandan, yarı iletken çip üreticisi Nvidia'nın beklentilerin üzerinde gerçekleşen dördüncü çeyrek karının ardından vadeli işlem piyasalarında yüzde 10'a yakın prim yapması, risk algısının sınırlı da olsa düzelmesini sağladı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay 50 baz puan faiz artırabileceğine ilişkin beklentiler yüzde 24'e çıkarken, 25 baz puanlık faiz artış ihtimali yüzde 76 seviyesinde bulunuyor.

Öte yandan, bugün ABD'de açıklanacak 4. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) verilerinin varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

Analistler, Fed'in ekonomiyi soğutma çabalarının bugüne kadar açıklanan makroekonomik veriler dikkate alındığında henüz istenilen sonucu vermediğini kaydederek, bu durumun bankanın politika alanını sınırlayarak 50 baz puanlık faiz artışına yönlendirebileceğine ilişkin kaygıların güçlendiğini dile getirdi.

ABD'nin 3 aylık hazine bonosu getirisi ile 10 yıllık tahvil arasındaki fark 91 baz puanda bulunurken, resesyon fiyatlamalarının güç kaybetmesi de Fed'in para politikasına yönelik belirsizlikleri destekleyen bir başka etken olmaya devam ediyor.

Bu gelişmelerle, dün New York borsasında S&P 500 yüzde 0,16 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,26 gerilerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,13 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise yükselişle başladı.

TÜFE ŞUBATTA YÜZDE 8,7 YÜKSELDİ

Avrupa borsalarında dün karışık bir seyir öne çıkarken, Almanya'da açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubatta yüzde 8,7 yükseldi.

Analistler, ülkede TÜFE'deki artışın yeniden hızlanmasının piyasalarda endişeleri artırdığını kaydederek, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikasına ilişkin beklentilerin değişebileceği öngörülerinde bulundu.

Bu gelişmelerle, dün Almanya'da DAX 40 endeksi yatay seyrederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,59, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,13 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,12 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne yükselişle başladı.

Fed'in şahin politikalarına beklenenden daha uzun süre devam edebileceğine ilişkin endişeler yeni günde Asya'ya da taşınırken, teknoloji şirketleri piyasalardaki düşüşü sınırlıyor.

Bugün Güney Kore Merkez Bankası politika faizini yüzde 3,50'de sabit bırakırken, atılan adımların etkisinin görülmesi için bir süre beklemekte fayda olduğu belirtildi.

Bugün Japonya'da tatil nedeniyle işlem gerçekleşmezken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 geriledi. Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 1 yükseldi.

Yurt içinde, dün negatif bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 1,51 altında 5.071,41 puandan tamamladı.

Bugün gözler TCMB'nin para politikası kararlarına çevrilirken, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin çoğu politika faizinin yüzde 8'e indirilmesini bekliyor.

Dün, yatay seyirle 18,8740'tan kapanan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,8770'ten işlem görüyor.

Analistler, bugün TCMB'nin faiz kararının yanı sıra Avro Bölgesi'nde TÜFE ve ABD'de GSYH verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.100 ve 5.250 seviyelerinin direnç, 5.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

13.00 Avro Bölgesi, ocak ayı TÜFE

14.00 Türkiye, TCMB'nin faiz kararı

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

16.30 ABD, 4. çeyrek GSYH

16.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

16.30 ABD, ocak ayı Chicago Fed ulusal aktivite endeksi