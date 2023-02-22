Bitcoin fiyatı geriledi

Kripto alım-satımına ilginin azaldığına yönelik işaretlerin geldiği ortamda Bitcoin fiyatı bugün geriledi.

Bitcoin fiyatı bu sabah 24 saat öncesine göre yüzde 3,07 kayıpla 24 bin 134 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, Bitcoin fiyatının 25 bin dolar seviyesinin üzerini deneyebilmesi ve 30 bin dolar seviyesine doğru bir hareket beklentisinin güçlenmesi için bugün 24310 doların üzerinde bir kapanışa ihtiyaç olduğunu ifade ediyorlar.

Bitcoin fiyatı için kısa vadede önemli destek noktası olarak 23 bin 243 doları gösteren analistler, buranın kırılması halinde geri çekilmenin derileşebileceğini belirtiyorlar.