Avrupa Stoxx 600 endeksi için aşağı yönlü riskler artıyor

Bank of America ve JPMorgan'a göre Avrupa hisse senetlerindeki ralli yakın zamanda sona erecek.

Stratejistler, merkez bankalarının uyguladıkları parasal sıkılaştırmanın gecikme ile de olsa hisse senetlerini vuracağını öngörüyorlar.

16 piyasa tahmincisinin katılımı ile yapılan ankete göre Stoxx Avrupa 600 endeksi 2023 yılını 455 puandan tamamlayacak. Bu, Cuma günkü kapanışa göre yüzde 2 düşüş anlamına geliyor.

BofA stratejisti Milla Savova yaptığı değerlendirmede, Stoxx 600'de üçüncü çeyreğe kadar 365 puana, yüzde 20 gerileme öngördüklerini belirtirken, Endeks'in yıl sonunda 430 puana toparlanacağını tahmin ettiklerini vurguladı.

JPMorgan stratijisti Mislav Matejka da Stoxx Avrupa 600 için cari seviyelerden yükseliş potansiyeli gör8mediklerini ifade etti.

TFS Derivatives 16 tahminci arasında 380 puanlık yıl sonu beklentisi ile en kötümser olurken, ZKB de 510 puan ile en iyimser tahminci oldu.