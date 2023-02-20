Yabancı yatırımcılar Çin tahvillerindeki pozisyonlarını azalttılar

Çin Merkez Bankası'nın Şanghay Ofisi tarafından derlenen verilere göre, yabancı yatırımcılar Çin tahvillerindeki pozisyonlarını yeniden azaltmaya başladılar.

Yabancı yatırımcıların Çin'in interbank piyasasında işlem göre yuan cinsinden tahvillerde pozisyonları Ocak sonunda, 2022 sonundaki 3,39 trilyon yuandan 3,28 trilyon yuan seviyesine indi.

Aralık ayırndaki artış öncesinde yabancı yatırımcılar ellerindeki yuan cinsinden tahvilleri 10 ay üst üste azaltmışlardı. 2022 yılında 610 milyar yuan tutarında satış gerçekleştirmişlerdi.

Vontobel kredi analisti Cosmo Zhang, Fed'in para politikasını agresif şekilde sıkılaştırmasının Çin tahvillerinin getirilerini daha az çekici hale getirdiğine işaret ederek, Çin tahvillerinden sermaye çıkışının 2-3 yıl önceki kadar büyük olabileceği uyarısında bulundu.

Zhang, Çin'in ihracatının bu yıl çok parlak olmadığını ve cari işlemler fazlasının düşmesini beklediklerini de ifade etti.