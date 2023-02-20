IEA Başkanı Birol: Gelecek yıl enerji arzında yetersizlik olabilir

Avrupa hükümetlerinin enerji güvenliğini sağlamak adına geçen yıl pek çok doğru karar aldıklarını ifade eden Birol, ılıman geçen kışın ve Çin'deki zayıflığın etkisiyle bu kışın şanslı bir şekilde atlatıldığını belirtti.

Ancak gelecek kışın o kadar kolay geçmeyebileceği uyarısında bulunan Birol, bu yıl piyasaya ek 23 milyar metreküp LNG gelmesi beklendiğini ve bunun yüzde 80'inin Çin'e gitmesi büyük olasılık olduğunu vurguladı.

Birol, "Avrupa yeterli LNG terminali inşa etmiş olsa bile, ithal edecek yeterli gazı bulamayabilir, bu nedenle Avrupa'da gelecek kıs bu kış kadar kolay olmayacak. Rahatlamak ve kutlama yapmak için doğru zaman değil" dedi.