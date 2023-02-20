Estonya’dan Rus LNG’sine tavan fiyat önerisi

Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu, Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'na girerken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rusya'ya karşı Ukrayna'ya "sürekli" desteğin son derece önemli olduğunu vurgulayan Reinsalu, Rusya'nın el konulan varlıklarının da kullanılması gerektiğini savundu.

Reinsalu, Rus petrolüne varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulamasının yeterli olmadığını belirterek, "Bu 30 dolar seviyesinde olmak zorunda. 60 dolar çok fazla. Ayrıca Rus LNG'sine bir fiyat sınırlaması getirilmeli. Çünkü Rusya buradan milyarlar kazanıyor." diye konuştu.

Rusya'yı savunmaya devam eden oligarkların da Avrupa Birliği'nin yaptırım listesine alınması gerektiğini vurgulayan Reinsalu, "Avrupa barış tesisi ile Ukrayna'ya daha fazla güvenlik desteği vermemiz gerekiyor. Rusya'yı psikolojik olarak olduğu kadar uluslararası ilişkiler bağlamında da köşeye sıkıştırdığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"UKRAYNA TÜM TOPRAKLARINI GERİ ALMALI"

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis de Rusya-Ukrayna savaşının birinci yılına girildiğini anımsatarak, "Sonunda Ukrayna tüm topraklarını geri almalı. Bölgeyi geri alabilmeleri için Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu silahları tam kapasiteyle gönderme taahhüdünde bulunmalıyız." dedi.

Landsbergis, Ukrayna'ya gönderilen her desteğin zafere katkı sağlayacağını, Rusya'nın savaşı kaybetmek zorunda olduğunu ifade etti.

Rusya-Ukrayna savaşının birinci yılına girildiğini anımsatan Landsbergis, "Sonuna kadar Ukrayna'nın yanındayız derken kelimelere anlam katmalıyız. 2008'de Gürcistan'da atılan ilk adımı, Kırım için de Ukrayna'nın tamamı için de hatırlamalıyız. Ukrayna tüm topraklarını geri almalı ve yeniden güvenli hale gelmeli." diye konuştu.