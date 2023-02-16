Borsa İstanbul yükseliş trendini sürdürüyor

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 22,10 puan değer kazanarak 4.972,57'ye çıktı. Toplam işlem hacmi 51,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,89 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,44 değer kaybetti.

EN FAZLA KAZANDIRAN ENDEKS TAŞ, TOPRAK OLDU

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,43 ile taş, toprak, en çok gerileyen ise yüzde 6,34 ile sigorta oldu.

Analistler, açıklanan verilerle merkez bankası para politikalarına yönelik beklenti ve yorumların değişkenlik gösterdiğini belirterek, küresel pay piyasalarında dalgalı seyrin bir müddet daha gündemde kalabileceğini ifade etti.

Yurt içinde alınan tedbirlerin etkisiyle TL varlıklara ilginin sürmesinin beklendiğini aktaran analistler, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin haber akışının da izlenmeye devam edileceğini söyledi.

Analistler, bugünün veri gündeminde yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin öne çıktığını dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.750 ve 4.600 puanın destek, 5.400 ve 5.450 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.