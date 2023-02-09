Apara Piyasalar Coinbase CEO'su Armstrong: SEC, kripto staking işlemlerini yasaklayabilir
Giriş Tarihi: 9.2.2023 08:51 Son Güncelleme: 9.2.2023 08:51

Coinbase CEO'su Armstrong: SEC, kripto staking işlemlerini yasaklayabilir

Coinbase CEO’su Armstrong: SEC, kripto staking işlemlerini yasaklayabilir

Coinbase CEO`su Brian Armstrong, SEC`in bireysel yatırımcılar için kripto staking işlemlerini yasaklayacağı dedikoduları duyduğunu belirtti.

Coinbase CEO'su Brian Armstrong, ABD'nin sermaye piyasaları denetim, gözetim kuruluşu SEC'in bireysel yatırımcıların "kriptopara staking" işlemleri yapmalarını yasaklayacağı yönünde dedikodular duyduğunu söyledi.

Staking, kripto para sahiplerine dijital varlıklarını aktif olarak piyasaya sürmeden ya da satmaya gerek kalmadan pasif gelir elde etmenin bir yolunu sunuyor.

Twitter üzerinden açıklama yapan Armstrong, "Bunun gerçek olmadığını umuyorum. Eğer bu gerçekleşir ise ABD için felaket bir yol izlenmiş olacağına inanıyorum" dedi.

SEC, Armstrong'un açıklamaları konusunda yorum yapmadı.

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Coinbase CEO'su Armstrong: SEC, kripto staking işlemlerini yasaklayabilir
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