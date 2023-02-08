Apara Piyasalar Döviz kurlarıyla ilgili yeni karar! Resmi Gazete'de yayımlandı
Giriş Tarihi: 8.2.2023 09:43 Son Güncelleme: 8.2.2023 10:00

Döviz kurlarıyla ilgili yeni karar! Resmi Gazete'de yayımlandı

Döviz kurlarıyla ilgili yeni karar! Resmi Gazete’de yayımlandı

Borsada rayici olmayan yabancı paraların, 2022 yılı için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurlar tespit edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli, senetsiz alacak ile borçların değerlemesinde 2022 yılı sonu itibarıyla uygulanacak kurlar belirlendi.

TCMB TARAFINDAN İLAN EDİLEN KURLAR ESAS ALINACAK

Değerleme günü itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığınca kurların ilan edilmediği durumlarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB) ilan edilen kurlar esas alınacak. Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kuru, döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kuru uygulanacak.

Vergi uygulamaları açısından bankaların, 31 Aralık 2022 itibarıyla yapacakları değerleme sırasında tebliğle belirlenen kurlar yerine, TCMB tarafından belirlenen esaslara uygun tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerekecek.

Resmi Gazete'de yayımlandı.

döviz kurlarıyla ilgili

Söz konusu kurlar şöyle:

DÖVİZLERKUR (TL)
1 ABD Doları18,6983
1 Arjantin Pesosn0,10586
1 Arnavutluk Leki0,17483
1 Avustralya Doları12,6670
1 Azerbaycan Yeni Manatı10,9373
1 B.A.E. Dirhemi5,0627
1 Bahama Dolan18,71515
1 Bahreyn Dinarı49,6416
1 Bangladeş Takası0,18144
1 Barbados Doları9,26906
1 Belarus Rublesi7,41458
1 Bolivya Boliviyanosu2,70842
1 Bosna Hersek Markı10,1954
1 Botsvana Pulası1,4673
1 Brezilya Reali3,5402
1 Bulgar Levası10,1354
1 Burundi Frangı0,00903
1 Cezayir Dinarı0,13641
1 Çek Korunası0,82759
1 Çin Yuanı2,6806
1 Danimarka Kronu2,6766
1 Dominik Pesosu0,33268
1 Endonezya Rupisi0,00120
1 Etiyopya Birri0,34920
1 Fas Dirhemi1,7909
1 Filipin Pesosu0,33646
1 Gana Yeni Sedisi1,83482
1 Guatemala Quetzali2,38486
1 Guyana Dolan0,08945
1 Güney Afrika Randı1,1051
1 Güney Kore Wonu0,01478
1 Güney Sudan Lirası0,02793
1 Gürcistan Larisi6,9444
1 Haiti Gourdesi0,12645
1 Hırvatistan Kunası2,6466
1 Hindistan Rupisi0,22665
1 Honduras Lempirası0,75844
1 Hong Kong Doları2,4015
1 Irak Dinan0,01282
1 İngiliz Sterlini22,4892
100 İran Riyali0,04427
1 İsveç Kronu1,7837
1 İsviçre Frangı20,2019
1 İzlanda Kronu0,13207
100 Japon Yeni14,1301
I Kanada Doları13,7896
1 Katar Riyali5,0845
1 Kazakistan Tengesi0,04044
1 Kolombiya Pesosu0,00386
1 Kosta Rika Kolonu0,03163
1 Kuveyt Dinarı60,7537
1 Laos Kipi0,00108
1 Lesotho Lotisi1,10528
1 Liberya Dolan0,12113
1 Libya Dinarı3,8758
1 Lübnan Lirası0,01238
1 Macar Forinti0,04991
1 Makedonya Dinarı0,32438
1 Malezya Ringgiti4,2486
1 Meksika Pesosu0,95681
1 Mısır Lirası0,75601
1 Moldova Leyi0,97678
1 Namibya Dolan1.1056
1 Nepal Rupisi0,14140
1 Nijerya Nairası0,04181
1 Nikaragua Kordobası0,51260
1 Norveç Kronu1,8900
1 Özbekistan Somu0,00166
1 Pakistan Rupisi0,08202
1 Panama Balboası18,71515
1 Paraguay Guaranisi0,00254
1 Peru Yeni Solu4,9413
1 Polonya Zlotisi4,2641
1 Rumen Leyi4,0062
1 Rus Rublesi0,25948
1 Sırp Dinarı0,17039
1 Singapur Doları13,9639
1 Somali Şilini0,03292
1 Sri Lanka Rupisi0,05093
1 Sudan Poundu0,03302
1 Suriye Lirası0,00745
1 Suudi Arabistan Riyali4,9717
1 Svaziland Lilangenisi1,1053
1 Şili Pesosu0,02182
1 Tayland Bahtı0,54176
1 Tunus Dinarı6,0071
1 Türkmenistan Manalı5,3548
1 Ukrayna Hryvnası0,50924
1 Umman Riyali48,6120
1 Uruguay Pesosu0,46829
1 Ürdün Dinarı26,3575
1 Venezuela Bolivarı Fuertesi0,00008
1 Vietnam Dongu0,00079
1 Yemen Riyali0,07481
1 Yeni İsrail Şekeli5,3207
1 Yeni Tayvan Doları0,61099
1 Yeni Zelanda Doları11,8776
1 Zambiya Kvaçası1,03342
1 Euro19,9349
EFEKTİFLERKUR (TL)
1 ABD Doları18,6852
1 Avustralya Doları12,6088
1 Danimarka Kronu2,6747
1 Euro19,9209
1 İngiliz Sterlini22,4735
1 İsveç Kronu1,7825
1 İsviçre Frangı20,1716
100 Japon Yeni14,0778
1 Kanada Dolan13,7386
1 Kuveyt Dinan59,8424
1 Norveç Kronu1,8886
1 Suudi Arabistan Riyali4,9344
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Döviz kurlarıyla ilgili yeni karar! Resmi Gazete'de yayımlandı
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