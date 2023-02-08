Borsa İstanbul güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 23,24 puan ve yüzde 0,52 değer kaybederek 4.482,11 puana indi.

EN FAZLA KAYBETTİREN ENDEKS SİGORTA OLDU

Bankacılık endeksi yüzde 0,36 ve holding endeksi yüzde 0,35 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kaybettiren yüzde 3,09'la sigorta, en çok kazandıran yüzde 0,20'yle iletişim oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle dün düşük işlem hacminin gerçekleştiği Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi günü yüzde 8,62 değer kaybıyla 4.505,34 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamalarında endişe edildiği kadar şahin bir ton kullanmamasının risk iştahını artırdığını söyledi.

Borsa İstanbul'da açığa satış yasağının devam ettiğini aktaran analistler, Türk Telekom ve Turkcell başta olmak üzere bazı şirketlerin pay geri alımları duyurduğunu kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.400 seviyesinin destek, 4.600 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.