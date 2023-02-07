Apara Piyasalar JPMorgan Chase stratejisti Kolanovic: Hisse senedi piyasasında ralli bir ayı piyasası tuzağı
Giriş Tarihi: 7.2.2023 09:28

JPMorgan Chase stratejisti Kolanovic: Hisse senedi piyasasında ralli bir ayı piyasası tuzağı

JPMorgan Chase stratejisti Kolanovic: Hisse senedi piyasasında ralli bir ayı piyasası tuzağı

JPMorgan Chase stratejisti Marko Kolanovic, Fed`in faiz oranlarını bir süre için daha yüksek tutmaya devam emesinin muhtemel olduğunu belirtirken, temel göstergelerde yıl sonuna doğru yeniden kötüleşebileceğini vurguladı.

JPMorgan Chase stratejisti Marko Kolanovic, ABD ekonomisinde yaşanan dezenflasyon sürecinin "geçici" olabileceğini belirterek, yatırımcıların Fed kararları ile birlikte hisse senedi piyasasında geçtiğimiz hafta yaşanan rallide alınan pozisyonları azaltmaları gerektiğini söyledi.

Kolanovic, Fed'in faiz oranlarını bir süre için daha yüksek tutmaya devam emesinin muhtemel olduğunu belirtirken, temel göstergelerde yıl sonuna doğru yeniden kötüleşebileceğini vurguladı.

"Yatırımcılara yaşanan cari güçlenmeyi pozisyon azaltmak için kullanmalarını tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullanan Kolanovic, güçlü iş gücü piyasasının "yumuşak iniş" senaryoları için bir doz soğuksu olabileceğini vurguladı.

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JPMorgan Chase stratejisti Kolanovic: Hisse senedi piyasasında ralli bir ayı piyasası tuzağı
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