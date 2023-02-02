Altın fiyatları Fed rüzgarıyla rekora koştu! Yükseliş sürecek mi?

Altın gram fiyatı için 2022 yılının son aylarında başlayan yükseliş trendi Şubat 2023 Fed faiz toplantısı sonrası güçlendi. Kur korumalı TL mevduat sisteminin devreye girmesi sonrası döviz kurları tarafında oynaklık azaldı. Bununla beraber gram altın için ons fiyatı daha etkili olmaya başladı. Fed'in para politikasında 'Şahin' söylemlerini yumuşatarak daha 'Güvercin' mesajlar vermesi altın başta olmak üzere emtia piyasalarına yaradı. Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI ALTIN REKORA KOŞTU

Şubat ayı Fed toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası Fed sert faiz artırımlarını yavaşlatırken bankanın 2023 yılının ilk yarısında faiz artırımlarını sonlandıracağı beklentisi kuvvetlendi. Bu durum altına yaradı. Ons altın karar sonrası 1.959 dolar düzeyi ile 9,5 ayın rekorunu kırarken burdan aldığı destekle gram altın TL fiyatı 1.185 TL düzeyi ile tüm zamanların zirvesini yeniledi.

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELDİ?

Fed'in beklentiler doğrultusunda faiz artırım hızını 25 baz puana indirmesi ve Jerome Powell'ın basın toplantısında verdiği mesajların "güvercin" olarak değerlendirilmesi altın fiyatlarını yükseltti. Fed'in Mart veya Nisan ayında faiz artırımlarını sonlandırması algısı güçlendi.

2023 ALTIN YILI MI OLACAK?

Uzmanlar altın fiyatları için yükselişi destekleyen birçok etmene dikkat çekiyor. Bununla beraber yatırımcılar '2023 yılı altın yılı mı olacak' sorusunun cevabını merak ediyor.

Yatırımcıların aklında hep aynı soru var. Altın fiyatları için yükseliş trendi sürecek mi? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın fiyatları için en çok merak edilen soruları Sabah.com.tr'ye yanıtladı:

ONS ALTIN 10 AYIN ZİRVESİNDE

Altının ons fiyatı Powelll'ın açıklamalarından sonra sert bir şekilde yükseldi. Şu anda ons altın 1955 dolar seviyeleri ile 10 ayın zirvesinde. 1957 dolar direnci var. Yukarıda da 2000 dolar direnci var. Bakalım buraları test edecek mi? Teknik olarak buraları takip ediyoruz. Ancak bu yıl için 2350-2500 dolar seviyesine kadar ons altında yükselişin devam etme ihtimalini güçlü görüyorum.

ALTIN FİYATI İÇİN GERİ ÇEKİLMELER OLABİLİR

Tabi zaman zaman teknik olarak geri sarkmalar olabilir. 1850 seviyesini görebilir. Ama genel trend yukarı. 2350-2500 dolar seviyesine kadar bir yükseliş öngörülüyor.

GRAM ALTIN TL FİYATI TOPARLANMA EĞİLİMİNDE

Gram altın TL fiyatı yine hızlı bir toparlanma isteğinde. Gram altında Powell'ın açıklamalarından sonra 15 TL bir değer artışı oldu. Gram altın, ons altın fiyatından destek gördü. Şu an kapalı çarşı piyasasında gram altın fiyatı 1193 TL. Ekran fiyatları ve kapalı çarşı fiyatları arasında fark var.

Gram altın için yılın ilk çeyreğinde 1280 TL direncini takip edeceğim. Orta ve uzun vadede 1450-1550 TL band aralığı gelmesi muhtemel bir sonuçtur. Çünkü altının ons fiyatında 2350-2500 dolar seviyesi, Haziran'dan sonra dolar/TL kurunda da yukarı yönlü hareketler gerçekleşebilir.

YENİ REKORLAR YOLDA

Gram altın TL fiyatında yeni rekorlar yolda diye düşünüyorum. Kısa vadede geri çekilmeler bir alım fırsatı olarak düşünüyorum. Altın son bir kez fırsat verebilir ama genele baktığımız zamanda elinde altın bulunduranlar özellikle bence beklemeli. Yeni rekorlar test eden bir gram altın karşımızda olur.

GRAM ALTINDA HANGİ SEVİYELER ALIM FIRSATI OLUR?

En iyi ihtimalde teknik olarak muhtemel zaman zaman düzelmeler yapıcaktır ama 1160-1150 TL band aralıkları alım için uygundur.

"ALTIN MI GÜMÜŞ MÜ DERSENİZ GÜMÜŞ DERİM"

2023 altın ve gümüş yılı olacak. Şunu özellikle belirtmek isterim ki yatırımcılar gümüşü ihmal etmesin. Gümüşün altından fazla getirisi olacak. Altın mı gümüş mü derseniz gümüş derim.