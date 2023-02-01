OPEC+’nın üretim politikasını değiştirmemesi bekleniyor

OPEC+ Ortak Bakanlar İzleme Komitesi'nin bugün yapacağı toplantıda üretim politikasında bir değişikliğe gitmeyeceği öngörülüyor.

Türkiye saati ile 15.00'da başlayacak ve sanal olarak gerçekleşecek toplantıya ilişkin bilgi veren delegeler, Ekim ayında kararlaştırılan 2 milyon varil/günlük üretim kısıntısının 2023'te devam ettirilmesi politikasına bağlı kalınacağını öngörüyorlar.

Analistler, petrol piyasasının OPEC+ toplantısından çok Fed kararını beklediğini, Başkan Powell'ın basın toplantısında vereceği mesajların piyasaya yön vereceğini belirtiyorlar.

Federal Açık Piyasa Komitesi kararları Türkiye saati ile 22.00'da açıklanacak.