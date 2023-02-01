Britanya’nın ilk kripto düzenlemesi belirleyecek

İngiltere Maliye Bakanlığı'nın geçen yıl kripto para borsası FTŞ'in batması sonrasında, kripto varlıklar için "sağlam, güçlü" regülasyonlar planladığı bildirildi.

İngiltere'de Finansal Yönetim Otoritesi (FCA) kripto varlıklar için şu ana kadar lisans başvurusu yapanların yüzde 80'inden fazlasının bu işi uygun şekilde yapabileceklerini gösteremediklerini vurguladı.

Finansal Hizmetler Bakanı Andrew Grifith yaptığı değerlendirmede, bugün yayınlanacak taslak kuralların, sağlam, şeffaf ve adil stardartlar ortaya konmasını sağlaması, geleneksel finansa yaklaşım ile tutarlı olmalarının beklendiğini ifade etti.

FCA'nın ortaya koyacağı kural önerilerinin 3 ay kadar kamuoyunda tartışmaya açılması bekleniyor. Maliye Bakanlığı bu yaklaşımın sektördeti enr ciddi riskleri azaltacağını da savundu.