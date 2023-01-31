Altının gram fiyatı için gözler ABD verisinde

Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,26 azalışla 1.157 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,35 gerileyerek 1.153 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.890 lira, Cumhuriyet altını da 7.660 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün günü yüzde 0,3 değer kaybederek 1.915 dolardan tamamlamasının ardından, bugün yüzde 0,31 düşüşle 1.909 dolardan işlem görüyor.

Analistler, dünya genelinde enflasyon beklentilerindeki iyileşmeye karşın ekonomik büyümeye dair temkinli yaklaşımın korunması ile piyasalarda karışık bir seyir izlendiğini bildirdi.

Davos Zirvesi'nden gelecek haber akışının yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini aktaran analistler, veri gündeminde ise ABD'de New York Fed sanayi endeksi ile Almanya'da ZEW ekonomik görünüm endekslerinin öne çıktığını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.890 doların destek, 1.930 ve 1.940 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.