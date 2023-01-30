Altında Fed bekleyişi

Altın, geçtiğimiz hafta art arda altıncı kez haftayı yükselişle kapatmasının ardından Fed'in faiz artış hızını azaltmasının beklendiği haftaya yatay girdi.

Spot altın ons başına 1.932 dolardan işlem görüyor. Gram altın ise piyasalarda 1.168 TL'den alıcı buluyor.

Değerli metal daha az şahin Fed beklentisinin yanında dolar ve ABD tahvil getirilerinin düşmesiyle Kasım başında beri yükselmişti. Fed'in takip ettiği enflasyon göstergeleri Ocak ayında bir yıldan uzun bir sürenin en yavaş yıllık hızına inerek bu beklentilerine güçlenmesine yardımcı olmuştu.

Fed yetkililerinin Çarşamba günü sona erecek iki günlük toplantının sonunda politika faizini çeyrek puan artırmaları bekleniyor.

Çin piyasaları, Ay Yeni Yılı tatilinin ardından yeniden açılırken yatırımcılar, ekonominin yaşanan şiddetli virüs dalgasından ne kadar hızlı toparlandığına dair ipuçlarını takip edecek.