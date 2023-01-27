Petrolde Çin iyimserliği

ABD ham petrolü Perşembe günü yüzde 1,1 artışla kapattıktan sonra varil başına 81 dolar civarında işlem gördü.

ABD ekonomik büyümesi 2022'nin son çeyreğinde beklentileri aştı, ancak bu yıl hala ciddi bir durgunluk riski var. Fed'in önümüzdeki hafta faiz oranlarını daha da artırması bekleniyor.

Petrol, büyük ölçüde Çin'in Kovid politikasında açılma aşamasına girmesinin ardından ülkede tüketiminin hızla toparlanacağına dair umutlarla, yılın başındaki kayıplarını telafi etti.

Yatırımcılar önümüzdeki ayın başlarında Rusya'nın deniz yoluyla petrol ürünleri sevkiyatına yönelik Avrupa Birliği yaptırımlarının potansiyel etkilerini değerlendiriyor.

AB, dizel gibi birinci sınıf rafine yakıt ihracatının fiyatını varil başına 100 dolar ile sınırlandırmayı ve indirimli ürünler için 45 dolar gibi daha düşük üst sınır getirmeyi planlıyor.