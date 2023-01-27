Altına ABD verilerinden destek geldi

ABD'den gelen son büyüme verileri varlık sınıfları üzerinde etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Altın bir önceki seansta yüzde 0,9 düştükten sonra ABD'nin dördüncü çeyreğe ilişkin gayri safi yurt içi hasıla verilerinin beklentileri aşmasıyla istikrar kazandı.

Haftanın son işlem gününde spot altın ons başına 1.923 dolar civarından işlem görürken gram altın ise piyasalarda 1.163 TL seviyelerinde.

ABD'den gelen büyüme verileri, resesyon endişelerinin geride bırakılmasına zemin hazırlarken Fed'in para politikası patikasını tersine çevirebileceği yönündeki fiyatlamaları da destekledi. Verilerde özellikle zayıflayan tüketici talebi olmak üzere, durgunluğun bu yıl hâlâ büyük bir risk olmaya devam ettiğine dair işaretler de yer aldı.

Spot piyasada altın, Fed'in daha az şahin tavır takındığı spekülasyonları üzerine Kasım ayının başından beri yükselirken zayıflayan dolar üzerinden fiyatlanması sebebiyle birçok alıcı için cazip hale gelerek destek buluyor.