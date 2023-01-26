Gram altın yeni rekorunu kırdı!

Altın, Fed'in faiz artış patikasına dair ipuçları sağlayabilecek bir dizi ABD verisi öncesinde dolar ve tahvil getirilerindeki düşüşlerle birlikte yükselişini dördüncü güne taşıdı.

Altın fiyatları rekordan rekora koşuyor. Ons altın 1949 dolar düzeyi ile 9 ayın rekorunu kırarken, gram altın ise 1178 TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Altın fiyatları Fed'in yılın son aylarında para politikasında yeni sinyaller vermesiyle beraber yükseliş trendine girdi. Ons altın fiyatı ve ons altından destek gören gram altın fiyatı Kasım ayı Fed faiz kararı ve sonrasında gelen mesajlar sonrası yönünü yukarı çevirdi.

Spot piyasada ons altın 1.949 doları test etti. Gram altın ise 1178 TL'yi aşarak yeni rekor seviyeyi gördü.

Dolar göstergesi, Fed'in yakında parasal sıkılaştırmayı durdurmaya başlayacağı ve altını birçok alıcı için daha ucuz hale getireceği spekülasyonuyla dokuz ayın en düşük seviyesine inerken ABD tahvil getirilerindeki düşüşler de faiz getirisi olmayan değerli metal için olumlu bir etki yarattı.

ABD, Perşembe günü dördüncü çeyrek GSYİH rakamlarını ve en son haftalık istihdam rakamlarını yayımlayacak.

Çin'de ise virüs kaynaklı ölümlerin ve ağır vakaların şu anda Ocak başında görülen zirveden yüzde 79 daha düşük olduğu bildirilirken bu durumun potansiyel olarak Asya'nın en büyük ekonomisinde toparlanma için zemin hazırladığı değerlendiriliyor.