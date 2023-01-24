Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 4,01 puan değer kaybederek 5.400,43'e indi. Toplam işlem hacmi 58,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,64 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,46 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,33 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 2,25 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında şirket karlılıklarına ilişkin iyimserlikle dün etkili olan pozitif havanın, bugün açıklanan Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileriyle yerini karışık bir seyre bıraktığını bildirdi.

İmalat sanayi PMI Almanya, Avro Bölgesi ve İngiltere'de 50'nin altında kalarak daralmanın sürdüğüne işaret etti.

Öğleden sonra ABD'de açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.350 ve 5.300 seviyelerinin destek, 5.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.