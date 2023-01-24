Asya piyasalarının çoğunlukla kapalı olduğu günde Japonya ve Hindistan borsası yükseldi

Bugün Japonya'da açıklanan verilere göre, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ocakta 48,9'da sabit kalarak daralmanın devam ettiğine işaret ederken, hizmet sektörü PMI 52,4'e yükseldi.
Analistler, Çin'de piyasaların hafta boyunca işleme kapalı olacağını, Güney Kore borsasının yarın, Hong Kong borsasının ise perşembe günü işleme açılacağını söyledi.
Bugün işleme açık olan Japonya borsasında Nikkei 225 endeksi yüzde 1,46 değer kazanarak günü 27.299 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,7 altında 129,8'de dengelendi.
Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,2 yükselişle 61.043 puanda seyrediyor.