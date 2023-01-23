Artan risk iştahı ABD dolarını zayıflatıyor

ING analistleri pozitif risk iştahının yatırımcıları güvenli limanlardan uzaklaştırdığını ve buna bağlı olarak ABD dolarının zayıfladığına işaret ediyorlar.

"Resesyonun ılımlı olabileceği ve yavaşlayan fiyat baskılarının ihtiyaç olması halinde Fed'in yanıt vermesine imkan verebileceği görüşlerin etkisiyle risk varlıklarının 2023 yılında değer kazanmaktalar" değerlendirmesini yapan ING analisti Chris Turner, ABD'de bu hafta açıklanacak verilerin doların yönünde etkili olacağını da vurguladı.

Perşembe günü ABD'de dördüncü çeyrek GSYH verisinin açıklanacağına işaret eden Turner, verinin ABD dolarını "zayıf tarafta" tutabileceğini ifade etti. Ancak Turner, ABD dolarının hali hazırda kayda değer şekilde gerilediğine de dikkat çekerek kısa pozisyon taraftarlarının 1 Şubat'ta sona erecek Fed toplantısı öncesi dolara karşı pozisyon almaktan çekinebileceklerini de vurguladı.

Dolar Endeksi şu sıralarda Cuma gününe göre yüzde 0,27 kayıpla 101,74 seviyesinden işlem görüyor