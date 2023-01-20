Kolanovic: Hisse senetleri ABD’de resesyon olasılığını fiyatlamadı

Kolanovic yatırımcılara gönderdiği bilgi notunda, "Resesyonun hali hazırda hisse senedi piyasasında fiyatlanmadığını düşünüyoruz" ifadelerine yer verirken, Fed'in ekonomi yavaşlarken ve şirket karları zayıflarken faiz oranlarında artırımı bir süre daha devam ettirecek olmasının hisse senedi piyasası için aşağı yönlü risk olduğunu vurguladı.

JPMorgan stratejistleri Jason Hunter, Alix Tepper Floman ve Koeanovic'in birlikte yazdıkları raporda ise, S&P 500 endeksi için risklerin aşağı yönlü olduğu belirtildi ve 4000 puan direncini geçemeyen S&P 500 endeksinde 100 günlük hareketli ortalamanın altına bir hareket olabileceği vurgulandı. Destek seviyesi olarak 3724-3698 aralığı işaret edildi.

Stratejitler raporda, "3500 puan olan orta vadeli desteğin ilk çeyrekte yeniden test edilmesini bekliyoruz" ifadelerini de kullandıladılar.