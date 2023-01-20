Goldman ve BofA’ya göre Avrupa hisse senetlerinde bu yıl için beklenen rallinin büyük kısmı şimdiden gerçekleşti

Goldman Sachs hisse senedi stratejisti Sharon Bell ise bu ay yayınladığı raporda Stoxx 600 için beklentisini 450 puandan 465 puana çıkarmıştı. Barclays stratejisti Emmanuel Cau da bu hafta Stoxx 600 için yıl sonu hedefini 450 puandan 475 puana yükseltti.

Bank of America Stratejisti Milla Savova ise Stoxx 600 endeksinin yıl ortasına kadar yüzde 20 düşüşle 365 puanı göreceğini ve yıl sonunda 430 puana topanlanacağını öngördü.

UBS Group AG stratejisti Gerry Fowler'ın Stoxx 600 için yıl sonu hedefi 410 puan.

Stoxx 600 endeksi 29 Eylül'deki dip seviyesinden bu yana yaklaşık yüzde 19 ve yıl başından bu yana yüzde 7 civarında yükseliş gösterdi.