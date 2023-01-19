Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 56,47 puan değer kazanarak 5.440,64'e çıktı. Toplam işlem hacmi 51,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

EN ÇOK KAZANDIRAN ENDEKS SİGORTA OLDU

Bankacılık endeksi yüzde 2,43 ve holding endeksi yüzde 1,50 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,29 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 0,11 ile kimya, petrol, plastik oldu.

Analistler, zayıf ekonomik veriler ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin nihai faiz oranının yüzde 5'in üzerinde olması gerektiğine dair "şahin" açıklamaları ile küresel piyasalarda enflasyon verileri sonrası oluşan iyimser havanın tersine döndüğünü, Borsa İstanbul'un ise pozitif ayrıştığını bildirdi.

Fed'in sıkılaşmaya ne kadar süre devam edeceğine ilişkin belirsizliklerin piyasalardaki oynaklığın temel nedeni olduğunu vurgulayan analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Christine Lagarde'ın açıklamalarının izleneceğini söyledi.

Analistler, bugünün veri gündeminde ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, inşaat izinleri ve konut başlangıçlarının öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.500 seviyesinin direnç, 5.200 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, TCMB'nin yüzde 9 düzeyindeki politika faizini sabit bırakmasını bekliyor.